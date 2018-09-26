روحاني يدعو اوروبا لاتخاذ خطوات عملية لحفظ الاتفاق النووي

وخلال استقباله رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشل في نيويورك الثلاثاء علي هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة وصف روحاني العلاقات بين البلدين بانها متنامية واشار الي دور الاتفاق النووي في تعزيز العلاقات واضاف، ان حفظ الاتفاق النووي مسؤولية جسيمة ومشتركة لنا جميعا.

واكد بان الضغوط علي ايران لن توصل اميركا الي مآربها واضاف، ان حفظ الاتفاق النووي مسؤولية دولية ويتوجب علي الدول اداء دورها في القضايا العالمية بصورة صحيحة واصفا دور الاتحاد الاوروبي السياسي والاقتصادي في هذا المجال بانه مؤثر ومهم جدا.

واشار الي ان ايران نفذت جميع تعهداتها تجاه الاتفاق النووي وفقا لما جاء في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية واضاف، ان المواقف السياسية والاعلامية الاوروبية راسخة وجيدة الا اننا نريد من اوروبا اتخاذ اجراءات عملية لحفظ الاتفاق النووي.

من جانبه اكد رئيس وزراء بلجيكا خلال اللقاء عزم بلاده علي تطوير التعاون مع ايران وقال، ان بلجيكا مؤيدة لنهج التعددية ولن تالو جهدا للحفاظ علي الاتفاق النووي ونامل بتحقيق نص الاتفاق بصورة كاملة.

واعتبر انه لم يسبق بعد الحرب العالمية الثانية توحد مواقف اوروبا والصين وروسيا لحفظ اتفاق دولي (الاتفاق النووي) واضاف، انه خلافا للضغوط السياسية والاقتصادية الاميركية فان ارادة الاتحاد الاوروبي مبنية علي ايجاد آلية مالية جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ايران.

واضاف، ان اوروبا تبحث عن نظام دفع بديل يطمئن الشركات للاستثمار في ايران.

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