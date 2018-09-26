روحاني وماكرون يؤكدان علي تعزيز الاتفاق النووي

نيويورك / 26 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اكد الرئيسان الايراني حسن روحاني والفرنسي امانوئيل ماكرون ضرورة حفظ وتعزيز الاتفاق النووي وتنمية التعاون الاقتصادي والمصرفي بين البلدين.

وخلال لقائهما في نيويورك الثلاثاء علي هامش اجتماع الدورة 73 للجمعية العامة للامم المتحدة، بحث الجانبان بشان تنمية تطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومختلف القضايا الاقليمية.
واشار الجانبان الي ضرورة حفظ وتعزيز الاتفاق النووي كاتفاق دولي واكدا علي تنمية وترسيخ العلاقات والتعاون الثنائي والاقليمي والدولي بين طهران وباريس.
واكد الرئيسان ضرورة بذل الجهود في سياق تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والمعاملات المالية والطاقة وصرحا بانه لا عائق امام تنمية التعاون بين البلدين وانه علي المسؤولين فيهما بذل المزيد من الجهد في هذا السياق.
واعتبر الرئيس الايراني خروج اميركا احادي الجانب من الاتفاق النووي مناقضا للقرارات الدولية وخطوة غير قانونية، مؤكدا ضرورة اهتمام المجتمع العالمي بمواجهة نهج التفرد والحفاظ علي الاتفاق النووي.
وشكر الرئيس روحاني نظيره الفرنسي لمواساة الحكومة والشعب الفرنسي للشعب الايراني بحادث اهواز الارهابي، معتبرا الارهاب خطرا كبيرا للمجتمع العالمي، ومؤكدا علي التعاون بين البلدين للمكافحة الشاملة للارهاب في المنطقة والعالم.
من جانبه قدم الرئيس الفرنسي خلال اللقاء المواساة باستشهاد عدد من المواطنين الايرانيين في حادث اهواز الارهابي واشار الي ضرورة الحفاظ علي الاتفاق النووي، مؤكدا جهود فرنسا في هذا السياق.
واكد ماكرون اهمية التعامل والحوار مع ايران كدولة مؤثرة في المنطقة في سياق مكافحة الارهاب العالمي واضاف، انه علينا العمل عبر تطوير التعاون للوقوف بوجه الارهاب والنزعة الاحادية في العالم.
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روحاني وماكرون يؤكدان علي تعزيز الاتفاق النووي

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