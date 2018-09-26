الفتح: رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة تتطلب شخصیة تمتلك القدرة علي مواجهة التحدیات

بغداد/26 ایلول/ سبتمبر/ ارنا- اكد النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلی، حرص الكتلة علي تسمیة رئیس الوزراء المقبل من المحافظات الجنوبیة، وان حیدر العبادی لا یمكن ان یلبی تطلعات المرحلة المقبلة كونها تتطلب شخصیة تمتلك القدرة علي مواجهة التحدیات.

وقال الخزعلی فی برنامج (المواجهة) الذی بثته قناة الفرات الفضائیة مساء الثلاثاء، ان 'المرحلة المقبلة تتطلب شخصیة تمتلك القدرة علي مواجهة التحدیات'، مشیراً الي ان 'حیدر العبادی لا یمكن ان یلبی تطلعات المرحلة المقبلة وحجم التحدیات، وانه الي الان لم تناقش الأسماء البدیلة'.
وأكد 'اننا حریصون علي ان یكون رئیس الوزراء من المحافظات الجنوبیة وحتي من البصرة'.
واضاف الخزعلی، ان 'محافظة البصرة لم تستلم ای شیء من الأموال، واستلمت ما یعادل قیمة تصدیر 5 ایام من نفط البصرة'، لافتا الي ان' جلسة استضافة الحكومة برئاسة العبادی طالب فیها الجمیع استقالته وحكومته، كما بینت الجلسات عدم الجدیة بتطبیق قرارات الحكومة'.
واشار الي ان 'ما حصل من احداث فی البصرة لم تكن؛ لتسقیط واستهداف العبادی بل هی مشاكل متراكمة وسوء ادارة الحكومة الحالیة '.
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الفتح: رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة تتطلب شخصیة تمتلك القدرة علي مواجهة التحدیات

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