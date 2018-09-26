رئيس وزراء بلجيكا يجتمع الي روحاني

نيويورك / 26 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اجتمع رئيس وزراء بلجيكا تشارلس مايكل الي الرئيس الايراني حسن روحاني في نيويورك الثلاثاء للبحث في التعاون الثنائي والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجاء هذا اللقاء علي هامش اجتماع الدورة 73 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.
وقد التقي الرئيس روحاني لغاية الان نخب السياسة الخارجية الاميركية ورؤساء كوبا وبوليفيا وتركيا والرئيس التنفيذي لافغانستان ورئيسي وزراء النرويج وارمينيا ورئيس اللجنة الاولمبية الدولية ومدير صندوق النقد الدولي.
والقي الرئيس الايراني الثلاثاء كلمة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة وكذلك في اجتماع تكريم ذكري الزعيم الجنوب افريقي الراحل نيلسون مانديلا.
واجري الرئيس روحاني حوارات مع بعض وسائل الاعلام والقنوات التلفزيونية الاميركية وهي 'CNN' و'NBC' و'PBS'.
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رئيس وزراء بلجيكا يجتمع الي روحاني

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