روحانی یلتقی ماكرون فی نیویورك

نیویورك / 26 ایلول / سبتمبر /ارنا-
التقي الرئیس الایرانی حسن روحانی فی مقر منظمة الامم المتحدة فی نیویورك الثلاثاء نظیره الفرنسی امانوئیل ماكرون، للبحث فی العلاقات الثنائیة والقضایا الاقلیمیة والدولیة المهمة.

وجاء هذا اللقاء علي هامش اجتماع الدورة 73 للجمعیة العامة للامم المتحدة فی نیویورك.
وقد التقي الرئیس روحانی لغایة الان نخب السیاسة الخارجیة الامیركیة ورؤساء كوبا وبولیفیا وتركیا والرئیس التنفیذی لافغانستان ورؤساء وزراء النرویج وارمینیا وبلجیكا ورئیس اللجنة الاولمبیة الدولیة ومدیر صندوق النقد الدولی.
والقي الرئیس الایرانی الثلاثاء كلمة فی اجتماع الجمعیة العامة للامم المتحدة وكذلك فی اجتماع تكریم ذكري الزعیم الجنوب افریقی الراحل نلیلسون ماندیلا.
واجري الرئیس روحانی حوارات مع بعض وسائل الاعلام والقنوات التلفزیونیة الامیركیة وهی 'CNN' و'NBC' و'PBS'.
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روحانی یلتقی ماكرون فی نیویورك

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