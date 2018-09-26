روحانی یلتقی ماكرون فی نیویورك

وجاء هذا اللقاء علي هامش اجتماع الدورة 73 للجمعیة العامة للامم المتحدة فی نیویورك.

وقد التقي الرئیس روحانی لغایة الان نخب السیاسة الخارجیة الامیركیة ورؤساء كوبا وبولیفیا وتركیا والرئیس التنفیذی لافغانستان ورؤساء وزراء النرویج وارمینیا وبلجیكا ورئیس اللجنة الاولمبیة الدولیة ومدیر صندوق النقد الدولی.

والقي الرئیس الایرانی الثلاثاء كلمة فی اجتماع الجمعیة العامة للامم المتحدة وكذلك فی اجتماع تكریم ذكري الزعیم الجنوب افریقی الراحل نلیلسون ماندیلا.

واجري الرئیس روحانی حوارات مع بعض وسائل الاعلام والقنوات التلفزیونیة الامیركیة وهی 'CNN' و'NBC' و'PBS'.

انتهي ** 2342

