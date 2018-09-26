خلال استقباله الوفد الاقتصادي الايراني

رئيس الوزراء السوري: الشركات الايرانية مدعوة للاستثمار في سوريا

طهران / 26 ايلول / سبتمبر /ارنا-
التقي رئيس الوزراء السوري عماد خميس الثلاثاء وفداً اقتصادياً إيرانياً برئاسة 'حسن دانائي فر' مستشار النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع سوريا والعراق.

واوردت 'سانا' انه جري خلال اللقاء بحث آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية وتفعيل المشروعات الاستثمارية والتشاركية بين رجال الأعمال من البلدين والخطوات اللازمة لزيادة التبادل التجاري وتطوير الأسس الناظمة لهذا التبادل وتبسيطها للوصول إلي أعلي مستوي من التعاون وتحقيق الفائدة المشتركة.
واعتبر خميس أن العلاقات السياسية المتجذرة والمتميزة بين سوريا وإيران تشكل أساساً راسخاً للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية التي تشهد تطوراً ملحوظاً، داعياً الشركات والفعاليات الاقتصادية الإيرانية للعمل والاستثمار في سوريا.
من جانبه أوضح رئيس الوفد الاقتصادي الايراني 'دانائي فر' أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يسير في الطريق الصحيح وتم خلال الزيارة بحث عدد من مشاريع التعاون المشترك ووضع الآليات الناظمة لتنفيذها.
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رئيس الوزراء السوري: الشركات الايرانية مدعوة للاستثمار في سوريا

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