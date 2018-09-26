رئيس الوزراء السوري: الشركات الايرانية مدعوة للاستثمار في سوريا

واوردت 'سانا' انه جري خلال اللقاء بحث آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية وتفعيل المشروعات الاستثمارية والتشاركية بين رجال الأعمال من البلدين والخطوات اللازمة لزيادة التبادل التجاري وتطوير الأسس الناظمة لهذا التبادل وتبسيطها للوصول إلي أعلي مستوي من التعاون وتحقيق الفائدة المشتركة.

واعتبر خميس أن العلاقات السياسية المتجذرة والمتميزة بين سوريا وإيران تشكل أساساً راسخاً للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية التي تشهد تطوراً ملحوظاً، داعياً الشركات والفعاليات الاقتصادية الإيرانية للعمل والاستثمار في سوريا.

من جانبه أوضح رئيس الوفد الاقتصادي الايراني 'دانائي فر' أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يسير في الطريق الصحيح وتم خلال الزيارة بحث عدد من مشاريع التعاون المشترك ووضع الآليات الناظمة لتنفيذها.

انتهي ** 2342

