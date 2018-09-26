عندما سخر قادة العالم من ترامب خلال كلمته في الجمعية العامة

طهران / 26 ايلول / سبتمبر /ارنا-
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن إدارته واحدة من أفضل الإدارات في تاريخ الدولة، مما أثار ضحك الحضور وسخريتهم.

واستقبل المشاركون كلمة ترامب بالضحك بعد قوله: إن “إدارته حققت أكثر مما حققت كل الإدارات الأمريكية السابقة” ورد ترامب بالقول: “لم أتوقع ردة الفعل هذه منكم”.
وأشاد ترامب بالاقتصاد الأمريكي، وما وصفه بالإنجازات، التي تحققت خلال عامين قضاهما في منصبه.
وأضاف:''قبل عام، وقفت أمامكم لأول مرة في هذه القاعة الكبري. لقد تناولت التهديدات التي تواجه عالمنا. وقدمت رؤية لتحقيق مستقبل أكثر إشراقا للبشرية جمعاء'، وتابع: 'اليوم أقف أمام الجمعية العامة لمشاركة التقدم غير العادي الذي حققناه، في أقل من عامين، أنجزت إدارتي أكثر مما أنجزته أي إدارة في تاريخ بلدنا'، ليضحك جميع الحضور ساخرين.
وعلق ترامب علي ذلك قائلا 'في الحقيقة، لم أكن أتوقع رد الفعل هذا، ولكن حسنا' وابتسم ليضحك الجميع مرة أخري اكثر من ذي قبل.
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عندما سخر قادة العالم من ترامب خلال كلمته في الجمعية العامة

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