لجنة الامن القومي البرلمانية الايرانية تدرس لائحة مكافحة تمويل الارهاب

وقا نجفي خوشرودي في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، ان اللجنة وصلت بعد البحث والدراسة الي حصيلة نهائية لوجهات النظر حول لائحة انضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية لاتفاقية مكافحة تمويل الارهاب، بحضور مندوبي مختلف المؤسسات.

واضاف، انه وبعد انقضاء مهلة الشهرين لوقف البحث في اللائحة، درست لجنة الامن القومي والسياسة الخارية اللائحة اليوم ومن رفعت حصيلة البحث والدراسة الي الهيئة الرئاسية لطرحه للمناقشة في اجتماع المجلس.

وفي جانب اخر من تصريحه اشار النائب نجفي خوشرودي الي حادثة اهواز الارهابية وقال، ان الاجتماع عقد بحضور وزيري الامن والداخلية وقائد القوة البرية للجيش ومسؤولي محافظة خوزستان لدراسة ابعاد وتفاصيل الحادث الارهابي حيث قدمت الاجهزة المعنية تقارير حول واجباتها واجراءاتها بهذا الصدد.

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