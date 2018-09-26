العميد دهقان: حقوق الانسان اصبحت اداة لصون مصالح قوي الهيمنة والاستكبار

وفي ملتقي عقد بطهران اليوم الثلاثاء بعنوان 'دفاعا عن الحق من الجبهة الي المحكمة' قال العميد دهقان، ان الملايين من الافراد في اليمن يتعرضون الان لمختلف انواع الاذي والعدوان الا ان ايا من المؤسسات المعنية بحقوق الانسان في العالم لا تحرك ساكنا وكأن شيئا لم يحدث.

واضاف، ان هنالك مبدأ يجب ان يكون سائدا بين الشعوب الا وهو مبدأ العدالة والانصاف الا ان ما يعني الدول الاستكبارية هو المصالح فقط وان مؤسسات حقوق الانسان تعطي الحق لاصحاب القدرة وهو ما يتجلي في حق الفيتو.

وتابع العميد دهقان، ان دول الاستكبار تقوم بتعرف الحق للاخرين وتضع معايير سلوكية لهم في حين انها هي نفسها لا تلتزم بذلك.

واضاف، ان كان هنالك حرب وعنف ونهب في اي مكان من العالم فان يد الاستكبار او اذنابه موجودة هنالك.

انتهي ** 2342

