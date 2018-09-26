موغرینی: اوروبا تسعي لضمان التجارة مع ایران

وفی تصریح ادلت به لقناة 'سی ان ان' قال موغرینی حول التزام ایران بالاتفاق النووی رغم خروج امیركا منه، ان التقاریر الـ 12 الصادرة عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة تؤكد التزام ایران بنص الاتفاق.

وقالت منسقة السیاسة الخارجیة للاتحاد الاوروبی علي هامش اجتماع الجمعیة العامة للامم المتحدة فی نیویورك الیوم الثلاثاء، حول الحفاظ علي الاتفاق النووی: اننا نعمل علي اقرار آلیة تتضمن استمرار التجارة المشروعة مع ایران.

وفی الرد علي سؤال حول اجراءات الحظر الثانونیة المقرر ان تفرض بدءا من نوفمبر القادم وما هو برنامج اوروبا لمواجهة ذلك قالت، لا ینبغی ان تتصور امیركا بانها قادرة علي فرض قراراتها السیاسیة علي الدول المستقلة والمؤسسات الدولیة فی العالم.

واضافت، انه بناء علي ذلك فان الاوروبیین یعتبرون من حقهم المشروع ان یقرروا مع من یزاولون التجارة وهو ما نعمل به نحن.. لسنا نحن الاوروبیون نفعل ذلك بل سائر دول العالم تفعل ذلك ایضا.

انتهي ** 2342

