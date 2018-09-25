الرئیس روحانی:الامن یمكن ان یتحقق بالتعاون والتنسیق

واضاف الرئیس روحانی الذی كان یتحدث فی الاجتماع الثالث والسبعین للجمعیة العامة للامم المتحدة ان العالم یعانی الیوم من التصرفات الانفرادیة وعدم الاهتمام بالقوانین الدولیة.

وقال الرئیس روحانی ان سیاسة الجمهوریة الاسلامیة قائمة علي الالتزام بالمبادئ الدولیة واحترام معاهدة حظر الانتشار النووی وان المفاوضات التی اخذت فترة طویلة مع مجموعة 5+1 وتوصلت الي الاتفاق النووی خیر دلیل علي ذلك.

واشار الي قرار الرئیس الامیركی الانفرادی للانسحاب من الاتفاق النووی وقال ان ترامب یدعو الجمیع الي انتهاك القرار 2231 لمجلس الامن وبذلك یدعو العالم اجمع الي نقض القانون الدولی ویهدد الدول بالعقوبات اذا التزمت بذلك.

ووصف السیاسة الامیركیة ازاء ایران بانها خاظئة من البدایة وقال ان مصیرها الفشل.

وقال 'نحن ندعو الي تحقیق السلام والدیمقراطیة فی الشرق الاوسط' مؤكدا 'نحن نؤكد استخدام التقنیة النوویة ونرفض ای استخدام للسلاح النووی' ملتزمین بذلك بجمیع المبادئ والقوانین الدولیة.

واشار الي حضور ایران فی سوریا وقال ان ذلك یتم بطلب رسمی من الحكومة السوریة ومن اجل المساعدة فی مكافحة الارهاب.

وتطرق الي الوضع فی الیمن وقال ان العدوان علي هذا البلد دمر بنیته التحتیة وشرد وقتل الالاف من مواطنیه العزل وقال ان موضوع الیمن لایمكن ان یتم تسویته الا بالحوار الیمنی الیمنی.

واكد اهمیة الامن فی منطقة الخلیج الفارسی ومضیق هرمز وقال 'نحن سنتصدی لای محاولة للاخلال بالامن فی المنطقة'.

یتبع**س.ر

