وزير الخارجية البريطاني : الاتفاق النووي وثيقة مصيرية للامن الدولي

لندن / 25 ايلول / سبتمبر / ارنا – قال وزير الخارجية البريطاني 'جرمي هانت' ان الاتفاق النووي وثيقة مصيرية بالنسبة للامن العالمي؛ مؤكدا ان لندن ستبقي ملتزمة بهذا الاتفاق.

وافاد مراسل 'ارنا' في لندن نقلا عن الموقع الرسمي الالكتروني لوزارة الخارجية البريطانية، ان تصريحات هانت جاءت عقب اللقاء مع نظيره الايراني 'محمد جواد ظريف' وعلي هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.
واردف وزير خارجية بريطانيا : نحن سنتاكد من استمرار الاتفاق النووي؛ داعيا ايران الي اتخاذ خطوة مماثلة في هذا الخصوص.
وفي جانب اخر من تصريحاته خلال اللقاء، اعرب هانت عن ادانته الشديدة للهجوم الارهابي في اهواز (جنوب غرب)؛ مقدما التعازي بهذه المناسبة.
يذكر ان وزير الخارجية الايراني اجري عدة لقاءات يوم امس الاثنين في مقر الامم المتحدة بنيويورك، تضمنت وزراء خارجية فرنسا والصين، ومنسقة السياسة الخارجية الاوروبية (فدريكا موغيريني).
وكان ظريف قد حضر امس الاجتماع الوزاري لدول 4+1 حول الاتفاق النووي؛ كما قام بقراءة البيان المشترك الصادر عن الاجتماع مع السيدة موغيريني.
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وزير الخارجية البريطاني : الاتفاق النووي وثيقة مصيرية للامن الدولي

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