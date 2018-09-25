رئيس الجمهورية: افغاستان دولة صديقة وجارة لايران

طهران/25ايلول/سبتمبر- قال رئيس الجمهورية حسن روحاني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تنظر دوما الي افغانستان باعتبارها دولة صديقة وجارة مؤكدا بذلك العلاقات الجيدة القائمة بين البلدين.

وخلال لقائه النخب واصحاب الرأي في شوون السياسة الخارجية في اميركا قال الرئيس روحاني ردا علي سؤال حول حضور القوات الاميركية في افغانستان وعلاقات ايران مع افغانستان بالرغم من وجود هذه القوات، قال ان العلاقات بين ايران وافغانستان جيدة وتجري حوارات ايجابية بين مسؤولي البلدين بشان مختلف القضايا بما في ذلك الامن في افغانستان.
واشار الي دعم ايران للشعب الافغاني وتواجد اكثر من ثلاثة ملايين مشرد افغاني في ايران ودراسة ابناءهم في المدارس والجامعات الايرانية وقال ان اقامة العلاقات مع افغانستان لاتعني انشاء بضعة قواعد عسكرية في هذا البلد وان الشعب الافغاني يعلم اليوم باننا وقفنا الي جانبه في احلك الظروف.
واشار الي التعاون بين ايران وافغانستان في ميناء جابهار الايراني وقال ان ميناء جابهار يعتبر طريقا دوليا هاما وان خطوط سكك الحديد وصلت من هذا الميناء الي الحدود مع افغانستان.
واشار الي العلاقات الوطيدة القائمة حاليا بين ايران وافغانستان والهند بشان ميناء جابهار وقال نحن سنكسر الحظر الاميركي بفخر لاننا نعتبره عملا يتعارض مع القوانين الدولية .
انتهي**2018**س.ر



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سياسي

الرئيس روحاني

افغانستان

علاقات جيدة

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رئيس الجمهورية: افغاستان دولة صديقة وجارة لايران

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