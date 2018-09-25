الرئيس روحاني: سنتجاوز المشاكل الاقتصادية

وقال الرئيس روحاني في جمع النخب واصحاب الرأي في شوون السياسة الخارجية في اميركا ان تجربة اميركا في دول المنطقة بما في ذلك لبنان وسوريا والعراق اظهرت بانه لايمكن الوصول الي نتيجة من خلال استخدام القوة ولاشك اننا قادرون علي تجاوز المشاكل الاقتصادية التي اوجدتها لنا.

واضاف ان الشعب الايراني واجه ظروفا اصعب بكثير من الان في الاعوام الماضية وان التاريخ سيحكم بان نهجنا كان صائبا وان من ينكث العهد لابد ان يدفع الثمن.

وردا علي سؤال حول حضور القوات الايرانية في سوريا ومستقبلها اكد الرئيس روحاني ان ذلك تم بناء علي طلب من الحكومة السورية ومن اجل مكافحة الارهاب.

وقال ان ايران من اكبر ضحايا الارهاب وان الشعب الايراني قام بمكافحة الارهابيين في مختلف الفترات مضيفا: نحن ضحايا الارهاب وسلاح الدمار الشامل.

واكد ان ايران ستبقي في سوريا حتي استئصال الارهاب منها تماما وتقديم المساعدة لشعبها.

انتهي**2018**س.ر

