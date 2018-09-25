روحاني: الصناعات الدفاعية حققت الاكتفاء الذاتي

طهران/ 25 ايلول/ سبتمبر- قال رئيس الجمهورية الاسلامية حجة الاسلام حسن روحاني ان صناعاتنا الدفاعية استطاعت ان تحقق الاكتفاء الذاتي وهذا احد نتائج الحظر الذي فرض علي شعبنا خلال سني الدفاع المقدس.

واضاف الرئيس روحاني في جمع النخب واصحاب الرأي في اميركا 'ان نفقاتنا في المجال العسكري قليلة ولانري حاجة لتخصيص المزيد لذلك من حيث ان ايران لاتنوي الاعتداء علي اي بلد وان اغلبية الاسلحة والتجهيزات العسكرية لغرض للدفاع عن البلاد.
وحول العلاقات مع السعودية قال الرئيس روحاني ان السعودية وامنها يهمان ايران من حيث ان عشرات الالاف من الايرانيين يتوافدون عليها لاداء مناسك الحج وان السعودية تحظي باهمية باعتبارها مركزا دينيا للمسلمين كما انها احدي دول الجوار.
واعرب عن اسفه للمستوي الذي بلغت اليه علاقات البلدين في السنوات الاخيرة وقال ان ذلك لم يكن بسبب القضايا الثنائية بل يعود لغضب السعوديين من الفشل الذي منيوا به في المنطقة وسوريا والعراق مؤكدا 'ربما تكون السعودية مستاءة من ايران بسبب الفشل الذي واجهته في العراق وسوريا ولبنان لكن الجمهورية الاسلامية الايرانية تري ان حل المشاكل يخدم جميع المنطقة والعالم وطالما اعلنت رغبتها لتنمية العلاقات مع دول الجوار بما فيها السعودية.
انتهي**س.ر



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روحاني: الصناعات الدفاعية حققت الاكتفاء الذاتي

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