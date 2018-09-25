فی تصریح لشبكة الـ سی ان ان؛

روحانی : اللقاء مع الجانب الامریكی رهن بتحقیق مصالح شعبی البلدین

طهران / 25 ایلول / سبتمبر / ارنا – قال رئیس الجمهوریة حجة الاسلام حسن روحانی ، فی تصریح لفضائیة الـ 'سی ان ان' التلفزیونیة، ان اللقاء مع الجانب الامریكی یتم عندما یصب فی مصلحة البلدین والشعبین.

وفی معرض رده علي سؤال مراسلة الفضائیة الامریكیة حول تغریدة ترامب الذی وصفه بانه 'شخص ودود' وهل سبق له ان طلب لقاء مع رئیس جمهوریة امریكا من عدمه ؟ قال روحانی : لم یحدث ذلك اطلاقا؛ لا فی العام الحالی ولیس خلال العام الماضی، لم اطلب لقاء مع رئیس الجمهوریة الامریكی علي الاطلاق.
وتابع الرئیس روحانی قائلا، 'طبعا خلال العام الماضی تلقینا من الجانب الامریكی لثمانی مرات طلبا بشان اللقاء، وقد اعتبرت ذلك بانه لیس مناسبا وغیر ضروری كما اراه فی الوقت الحالی (مطلبا) غیر مناسب ایضا.
واكد رئیس الجمهوریة، ان 'اجراء هذا اللقاء رهن بان یكون لصالح كلا البلدین لكن فی ظل الظروف الراهنة، فنحن لا نعتر هذا اللقاء ضروریا ومناسبا'.
** ح ع



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روحانی : اللقاء مع الجانب الامریكی رهن بتحقیق مصالح شعبی البلدین

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