أمين مجلس الأمن الروسي يزور ايران غدا

وسيعقد الاجتماع الاول لامناء ومستشاري مجالس امن دول المنطقة يوم غد الاربعاء تحت عنوان 'الحوار الامني الاقليمي' بمشاركة ايران وروسيا والصين والهند وافغانستان.

وأفاد المركز الصحفي لمجلس الأمن الروسي بأن أمين المجلس نيكولاي باتروشيف سيقوم غدا الأربعاء بزيارة إلي طهران للمشاركة في المشاورات حول أفغانستان علي مستوي مجالس الأمن.

وذكر المجلس، في بيان بثته وكالة أنباء 'تاس' الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر عقد مشاورات متعددة الأطراف بشأن القضية الأفغانية في العاصمة الإيرانية طهران غدا، وسيمثل الجانب الروسي خلال الاجتماع أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

انتهي**2018**س.ر

