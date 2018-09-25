الثلاثاء المقبل موعدا نهائيا لاختيار الرئيس العراقي الجديد

ونقلت عدة وسائل اعلام محلية عراقية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر برلماني قوله، 'ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حدد خلال جلسة البرلمان التي عقدت اليوم، بحضور 173 نائبا، يوم الثاني من تشرين الاول المقبل موعدا نهائيا لاختيار رئيس الجمهورية'.

وكان مقررا في وقت سابق ان تشهد جلسة اليوم انتخاب الرئيس الجديد، بيد ان الاختلافات بين القوي الكردية، لاسيما الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حال دون التوصل الي صيغة توافقية لطرح مرشح واحد.

وبينما يصر الاتحاد الوطني الكردستاني علي مرشحه برهم صالح لشغل المنصب، رشح الديمقراطي الكردستاني، رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين لمنصب الرئاسة، الي جانب ترشح شخصيات اخري وصل عددها الي عشرين مرشحا، الامر الذي اوجد قدرا كبيرا من التعقيد في الموقف، بحيث باتت مجمل التوقعات تذهب الي ان حسم منصب الرئيس لن يتم عبر التوافق، وانما من خلال التصويت السري تحت قبة البرلمان، كما حصل مع انتخاب رئيس مجلس النواب.

ومن بين ابرز الاسماء المرشحة الي جانب برهم صالح وفؤاد حسين، القيادي في حركة التغيير سرداد عبد الله، والنائب السابق في البرلمان السيدة سروة عبد الواحد، والدكتور كمال عزيز محمد قيتولي، والقيادي في الجماعة الاسلامية سليم شوشكيي، والسفير عمر البرزنجي، والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني والمستشار في رئاسة الجمهورية عبد اللطيف رشيد.

وحدد الدستور العراقي مدة اقصاها ثلاثين يوما من تأريخ انعقاد الجلسة الاولي لمجلس النواب العراقي الجديد، لانتخاب رئيس الجمهورية، وبما ان الجلسة الاولي للبرلمان عقدت في الثالث من ايلول-سبتمبر الجاري، فهذا يعني انه يفترض ان يكون انتخاب الرئيس الجديد قد حسم قبل الثالث من الشهر المقبل.

انتهي ع ص**س.ر

