الممثل الخاص للرئيس الروسي في تصريح لارنا:

الحظر الاميركي لايمكن ان يترك اثرا علي العلاقات بين طهران وموسكو

موسكو/25ايلول/ سبتمبر- اعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي ايغور براتجيكوف 'علي الرغم من ان الحظر يضغط علي الاقتصاد الايراني والروسي لكنه لايترك اثرا علي العلاقات بين طهران وموسكو لان البلدين لديهما تجربة العيش في ظل ظروف الحظر'.

واضاف براتجيكوف اليوم الاثنين في حديث لمراسل ارنا ان الهدف الرئيسي يتمثل في تطوير العلاقات مع بعضنا البعض وسائر الدول التي لم تتاثر بالنفوذ الخارجي.
وبشان العلاقات بين طهران وموسكو قال براتجيكوف 'لدينا علاقات وطيدة مع ايران في منطقة الشرق الاوسط وسوريا ونسعي جاهدين لمكافحة الارهاب الدولي في سوريا بمساعدة بعضنا البعض'.
واضاف ان روسيا وايران تدعمان الحكومة السورية الشرعية علي اساس القوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة معربا عن امله بان يواصل تعاون موسكو (مع ايران) بصورة ثنائية ومع ايران وتركيا بصورة ثلاثية مساره الناجح وان ينتهي باستئصال الارهاب من سوريا.
واشار الي ان 'علاقاتنا مع طهران تتنامي ونتعاون مع ايران في عدة مسارات'.
وبشان التعاون بين ايران وروسيا حول بحر قزوين اشار براتجيكوف الي توقيع الاتفاقية المتعلقة ببحر قزوين قبل شهر وقال ان هذا الانجاز حققته الدول الخمسة المتشاطئة وان التعاون بين ايران وروسيا في هذا المجال يعلب دورا هاما جدا.
انتهي**2018**س.ر



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الحظر الاميركي لايمكن ان يترك اثرا علي العلاقات بين طهران وموسكو

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