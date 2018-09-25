قيمة الصادرات الايرانية الي العراق بلغت 4 مليارات و 165 مليون دولار

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع التجاري المشترك بين ايران والعراق والذي استضافته غرفة التجارة الايرانية، اوضح آل اسحاق ان قيمة الصادرات الايرانية الي العراق بلغت خلال الاشهر الستة من العام الماضي 3 مليارات ومائة مليون دولار، اي بما يشير الي حصول زيادة بنسبة 31 بالمئة في هذا الخصوص خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

واكد رئيس غرفة التجارة الايرانية – العراقية علي دور الاستثمارات المشتركة في تعزيز الصادرات؛ داعيا الي استخدام الظروف المتوفرة الحالية لدعم التعاون الثنائي في سياق تعزيز الاستثمارات المشتركة.

يذكر ان الاجتماع التجاري المشترك بين ايران والعراق عقد اليوم الثلاثاء في مقر غرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة الايرانية، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية 'جعفر عبد الرسول الحمداني'، ورئيس غرفة التجارة المشتركة العراقية – الايرانية 'فاضل الحمداني'، الي جانب رئيس غرفة التجارة الايرانية 'غلامحسين شافعي' وايضا رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية – العراقية يحيي ال اسحاق.

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