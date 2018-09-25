عضور لجنة الامن القومي النيابية :

ايران تتوقع خطوة عملية من جانب اوروبا حيال الاتفاق النووي

طهران / 25 ايلول / سبتمبر / ارنا – قال عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي سيد حسين نقوي حسيني ان صدور البيان المشترك من جانب دول 4+1 في سياق دعم ايران شكل خطوة ايجابية وجيدة؛ مردفا ان الاوروبيين مطالبون باتخاذ خطوة عملية مناسبة في اطار تعهداتهم قبال الاتفاق النووي وعدم الاكتفاء باصدار البيانات.

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم الثلاثاء حول اجتماع وزراء خارجية ايران ومجموعة دول 4+1 (اليوم)، قال نقوي حسيني ان القضايا التي اشار اليها البيان، كانت قد طُرحت في وقت سابق من جانب الاوروبيين؛ مردفا : نحن نتوقع من الاوروبيين اتخاذ خطوة عملية مناسبة في سياق تعهداتهم حيال الاتفاق النووي.
واذ اشار الي ان اصدار البيانات فحسب لا يشكل حلّا مناسبا، قال عضو لجنة الامن القومي النيابية، 'نحن نثمّن مواقف هؤلاء بشأن التزامهم بالتعهدات في اطار الاتفاق النووي والتعامل مع ايران، كما نتطلع الي اجراءات تنفيذية ومؤثرة في هذا الخصوص'.
وعلي سبيل المثال، نوّه نقوي حسيني الي تعارض موقف فرنسا بوصفها من الدول الاعضاء في مجموعة 4+1، حول التزامها بالتعهدات المدرجة في الاتفاق النووي، مع قرار شركتي 'بيجو' المصنعة للسيارات و'توتال' الفرنسيتين بمغادرة ايران.
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ايران تتوقع خطوة عملية من جانب اوروبا حيال الاتفاق النووي

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