وزير الخارجية البريطاني يلتقي نظيره الايراني

نيويورك /25 ايلول / سبتمبر / ارنا - التقي وزير الخارجية البريطاني جرمي هانت اليوم الثلاثاء في نيويورك نظيره الايراني محمد جواد ظريف.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جري علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ، العلاقات الثنائية والاتفاق النووي والقضايا الاقليمية .
وقد طلب الوزير البريطاني في بداية الاجتماع ، عقد لقاء خاص مع ظريف لمدة خمس دقائق.
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وزير الخارجية البريطاني يلتقي نظيره الايراني

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