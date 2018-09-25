وزير الخارجية البريطاني يلتقي نظيره الايراني

نيويورك /25 ايلول / سبتمبر / ارنا - التقي وزير الخارجية البريطاني جرمي هانت اليوم الثلاثاء في نيويورك نظيره الايراني محمد جواد ظريف.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جري علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ، العلاقات الثنائية والاتفاق النووي والقضايا الاقليمية . وقد طلب الوزير البريطاني في بداية الاجتماع ، عقد لقاء خاص مع ظريف لمدة خمس دقائق. انتهي ** 1837
سياسي
ظريف
وزير الخارجية البريطاني
نيويورك
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