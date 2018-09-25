وزير الخارجية البريطاني يلتقي نظيره الايراني

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جري علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ، العلاقات الثنائية والاتفاق النووي والقضايا الاقليمية .

وقد طلب الوزير البريطاني في بداية الاجتماع ، عقد لقاء خاص مع ظريف لمدة خمس دقائق.

انتهي ** 1837

