عراقجي : اجتماع وزراء خارجية ايران ودول 4+1 تجسيد لعزلة امريكا

طهران / 25 ايلول / سبتمبر / ارنا - اكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية 'سيد عباس عراقجي' ان اجتماع وزراء خارجية ايران ومجموعة1+4 الذي سبق محاولات امريكا في توظيف مجلس الامن الدولي وسيلة لتمرير مآربها وتنفيذ المسرحية الهزلية ضد ايران، جسّد بوضوح الدعم الاوروبي والصيني والروسي لايران، وعزلة الولايات المتحدة الامريكية.

عراقجي الذي يرافق الرئيس روحاني في زيارته الحالية الي نيويورك، ادرج اليوم الثلاثاء علي حسابه الخاص في موقع اينستاغرام للتواصل الاجتماعي، صورة فوتوغرافية للمؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع السيدة فدريكا موغيريني، عقب الاجتماع الوزاري بين ايران ومجموعة 4+1؛ مبينا انه في ختام هذا الاجتماع اصدر وزراء خارجية ايران والخماسية الدولية بيانا مشتركا تضمن نقاطا جديرة بالاهتمام.
واردف، ان الاعضاء الاتفاق النووي اكدوا في هذا البيان علي تنفيذ هذا الاتفاق بشكل تام ومؤثر؛ كما ذكروا بأن الغاء الحظر وحصول ايران علي المصالح الاقتصادية الناجمة (عن الاتفاق) يشكل الجانب المصيري والاساسي للاتفاق النووي.
ولفت عراقجي الي ان وزراء الخارجية اعربوا في هذا البيان عن بالغ اسفهم علي انسحاب امريكا من الاتفاق النووي؛ وفي سياق المواجهة الصريحة للحظر الامريكي الاحادي اكدوا التزامهم بالتعهدات المدرجة في البيان السابق، المؤرخ 2018-07-06 والذي تضمن مواضيع عديدة بما فيها الاحتفاظ بالعلاقات الاقتصادية الواسعة مع ايران والنهوض بمستوي هذه العلاقات، والحفاظ علي قنوات الاتصال المالية المؤثرة بهدف التعامل مع ايران، واستمرار صادرات النفط والمكثفات الغازية، والمشتقات النفطية والبتروكيمياء.
وقال مساعد وزير الخارجية الايراني، ان البيان الوزاري بين ايران ومجموعة 4+1، حثّ البلدان الاخري ايضا علي انتهاج سياسات وبرامج مماثلة في سياق التعاون الاقتصادي مع ايران؛ كما دعا الي تجنيد كافة الطاقات المتوفرة بهدف تطبيع العلاقات التجارية الفاعلة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ بما يمثل ارادة اعضاء الاتفاق النووي في الحفاظ علي هذا الاتفاق والرفض الصريح لرغبة امريكا في القضاء علي الاتفاق النووي واعادة فرض الحظر ضد ايران.
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عراقجي : اجتماع وزراء خارجية ايران ودول 4+1 تجسيد لعزلة امريكا

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