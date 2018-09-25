الهاجس الايراني يلاحقه

نتنياهو يتوجه إلي نيويورك لإلقاء خطاب في الأمم المتحدة ولقاء ترامب

القدس المحتلة/ 25 أيلول / سبتمبر/ ارنا- يتوجه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء في رحلة إلي نيويورك لالقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحسب وسائل الاعلام الصهيونية فستكون الجمهورية الاسلامية وبرنامجها النووي ووجودها الاستشاري في سوريا – الموضوع المركزي في هذه الرحلة، بالإضافة إلي اقتراح الإدارة الأمريكية المعتزم لاتفاق تسوية مع الفلسطينيين.
وسيلقي نتنياهو كلمة أمام الأمم المتحدة بعد ظهر الخميس، بعد دقائق قليلة فقط من الكلمة التي سيلقيها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام القاعة، لكن لا يُتوقع أن يلتقي الاثنان.
وتستمر زيارة نتنياهو اربعة أيام وسيناقش مسائل ثنائية وسياسة دولية مع قادة فرنسا وغواتيمالا والنمسا ورواندا.
وسيلتقي نتنياهو أيضا بحسب تقارير بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلا أن مكتب رئيس الوزراء لم يؤكد الاجتماع.و في العام الماضي عقد الظرفان أول لقاء علني لهما علي هامش الجمعية العامة.
وقبيل انطلاقه عقد نتنياهو جلسة للمجلس الوزاري الأمني المصغر 'الكابنيت' لمناقشة تداعيات اسقاط الطائرة الروسية في سوريا والتوتر الذي نجم عن ذلك مع روسيا .
وأكد خبراء صهاينة ان نتنياهو سيلتقي ترامب صباح الأربعاء، حيث من المتوقع أن تهيمن القضية الايرانية ونقل أسلحة متطورة إلي “حزب الله” في لبنان علي المحادثات بينهما.
ومن المتوقع أن يناقش الطرفان أيضا اقتراح البيت الأبيض للتسوية بين الصهاينة والفلسطينيين، الذي يقول مسؤولون في الإدارة إنه يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه وقد يتم نشره في الأسابيع المقبلة.
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نتنياهو يتوجه إلي نيويورك لإلقاء خطاب في الأمم المتحدة ولقاء ترامب

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