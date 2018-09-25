البنك الدولي: اقتصاد غزة في طريقه للانهيار

غزة/25 أيلول/ سبتمبر/ ارنا-حذر البنك الدولي اليوم الثلاثاء، من تداعيات الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في قطاع غزة.

وكشف تقرير حقوقي أن شحا كبيرا في السيولة لدي الفلسطينيين في القطاع، وانهيارا اقتصاديا متصاعدا، يمهدان لخطر تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
وقال البنك الدولي في تقريره، والذي سيعرض علي لجنة الارتباط الخاصة بنيويورك يوم 27 من الشهر الجاري، أن فردا واحدا من أصل اثنين في قطاع غزة، يعاني من الفقر.
وأضاف البنك الدولي، أن 'المساعدات والمنح المتوفرة حاليا للقطاع، عاجزة عن توفير النمو.. بينما نسبة البطالة وصلت إلي 70 في المئة'.
من جانبه وصف النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تقرير البنك الدولي حول الانهيار الاقتصادي في غزة وتعرض الخدمات الإنسانية المقدمة للسكان للخطر، بـ'الهام والذي يعكس الحقيقة ويدق ناقوس الخطر'.
وأشار الخضري في تصريح صحفي إلي أن التقرير وصف الحالة والواقع بشكل حقيقي، لكن هذه الأوضاع تزيد كارثية ومأساوية بشكل يومي.
وطالب الخضري الجمعية العامه للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والجميع بتحمل مسئولياته، داعياً إلي ضرورة الإسراع في رصد موازنات عاجلة لإغاثة الواقع في غزة، ومنع مزيد من التدهور.
وشدد علي أن هذا الواقع يمكن إنقاذه عبر سلسلة من الخطوات والقرارات تتخذ بالتوازي، يمكن أن تتعافي من خلالها غزة في حال طبقت كاملاً خلال ثلاث سنوات.
وقال الخضري ' أبرز هذه الخطوات رفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، وفتح كافة المعابر التجارية، والسماح بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود وقوائم ممنوعات، والسماح بإدخال المواد الخام للازمة للصناعات ما سيتيح فتح المصانع المُغلقة'، مشيراً إلي أن نحو 85% من المصانع مغلقة بشكل كلي أو جزئي بسبب الحصار والاعتداءات.
وأضاف ان ربط غزة والضفة الغربية بالممر الأمن، وتشغيله بشكل فوري، ما يخلق حركة تجارية نشطة، وتبدأ عملية ضخ الأموال في السوق من خلال الحركة التجارية وحركة الأفراد.
وشدد علي أن من الخطوات المهمة تشغيل الشباب والخريجين والعمال من خلال مشروعات مختلفة تسهم في ضخ الأموال لهم ولعائلاتهم وتساعد في عملية نمو اقتصادي.
وأكد ضرورة تشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية من الدخول لغزة وإقامة مشروعات تنمية مختلف تستوعب الايدي العاملة من عمال ومهندسين وفنيين.
وكانت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار قد أصدرت عدة تقارير سابقة تتطابق وتقرير البنك الدولي من حيث انهيار اقتصادي وشيك في غزة وضعف القوة الشرائية، وتطرقت لصعوبة وكارثية الواقع بالأرقام والإحصائيات.
انتهي **387** 1718



برچسب ها

سياسي

البنك

الدولي

غزة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

البنك الدولي: اقتصاد غزة في طريقه للانهيار

معظم المشاهدات

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

الامن الایرانی یعلن الكشف عن هویة الارهابیین الخمسة منفذی اعتداء اهواز

مؤكدا اعتقال 22 من الضالعین فی الحادث الارهابی..

الامن الایرانی یعلن الكشف عن هویة الارهابیین الخمسة منفذی اعتداء اهواز

قائد الثورة: سنلقن الضالعین فی حادث اهواز الارهابی درسا مریرا

قائد الثورة: سنلقن الضالعین فی حادث اهواز الارهابی درسا مریرا

الرئیس روحانی: لا برنامج لی للقاء ترامب

فی حوار مع 'ان بی سی'

الرئیس روحانی: لا برنامج لی للقاء ترامب

كاتب قطري لا يستبعد ضلوع الإمارات في العمل الإرهابي في اهواز

كاتب قطري لا يستبعد ضلوع الإمارات في العمل الإرهابي في اهواز

أحدث الأخبار

الحظر الاميركي لايمكن ان يترك اثرا علي العلاقات بين طهران وموسكو

الممثل الخاص للرئيس الروسي في تصريح لارنا:

الحظر الاميركي لايمكن ان يترك اثرا علي العلاقات بين طهران وموسكو

قيمة الصادرات الايرانية الي العراق بلغت 4 مليارات و 165 مليون دولار

مسؤول تجاري :

قيمة الصادرات الايرانية الي العراق بلغت 4 مليارات و 165 مليون دولار

ايران تتوقع خطوة عملية من جانب اوروبا حيال الاتفاق النووي

عضور لجنة الامن القومي النيابية :

ايران تتوقع خطوة عملية من جانب اوروبا حيال الاتفاق النووي

وزير الخارجية البريطاني يلتقي نظيره الايراني

وزير الخارجية البريطاني يلتقي نظيره الايراني

عراقجي : اجتماع وزراء خارجية ايران ودول 4+1 تجسيد لعزلة امريكا

عراقجي : اجتماع وزراء خارجية ايران ودول 4+1 تجسيد لعزلة امريكا

موضوعات مرتبط