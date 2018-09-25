ايران هي من اكبر ضحايا الارهاب في العالم

واضاف يونغ اليوم الثلاثاء في حوار مع ارنا ان الارهاب والتطرف يهددان العالم ويجب علي المجتمع الدولي مواجهته اينما كان .

واوضح امين عام مؤسسة السلام وتنمية الشرق الاوسط في الصين ان ايران عانت كثيرا من الارهاب قائلا انها من الدول التي قدمت الكثير في محاربة الارهاب وتسعي لاحلال السلام والاستقرار في المنطقة من خلال دحر الارهاب.

وصرح يونغ ان ايران وعلي النقيض من الدعايه الغربية لا تشكل تهديدا للسلام الدولي بل تعرضت كثيرا لعمليات ارهابية راح ضحيتها الكثير من الابرياء مشيرا الي حادث اهواز الارهابي الاجرامي.

انتهي**م م** 1718

