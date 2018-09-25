وزير العدل:

الاعتداء الارهابي في اهواز زاد من تلاحم الشعب الايراني

اهواز/25ايلول/ سبتمبر- دان وزير العدل الايراني علي رضا آوائي الاعتداء الارهابي الذي وقع يوم السبت في مدينة اهواز بمحافظة خوزستان جنوب غرب البلاد وقال ان هذا الحادث الذي آلم قلوب ابناء الشعب الايراني ادي الي تعزيز التلاحم والوحده لمواجهه الاعداء الحاقدين وعديمي المنطق.

وخلال عيادة جرحي هذا الحادث الارهابي في مستشفي 'العميد الشهيد مسعود منفرد نياكي آوايي' قال آوائي ان مشاركة الشعب الايراني المومن وصاحب البصيره في مراسم تشييع الجثامين الطاهرة لشهداء هذا الحادث بصورة ملحمية ومنسجة شكلت درسا وعبرة لاعداء واصدقاء الجمهورية الاسلامية الايرانية.
واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية سترد علي هذه الجرائم الوحشية ردا حازما ومدمرا.
ودعا آوائي المتشدقين الكاذبين بالدفاع عن حقوق الانسان الي التخلي عن دعمهم للارهابيين الذين يقيمون في بعض الدول الاوروبية وان يحيلوهم الي العدالة.
انتهي**2018 ** 1718



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الاعتداء الارهابي

تلاحم الشعب الايراني

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الاعتداء الارهابي في اهواز زاد من تلاحم الشعب الايراني

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