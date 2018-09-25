الاعتداء الارهابي في اهواز زاد من تلاحم الشعب الايراني

وخلال عيادة جرحي هذا الحادث الارهابي في مستشفي 'العميد الشهيد مسعود منفرد نياكي آوايي' قال آوائي ان مشاركة الشعب الايراني المومن وصاحب البصيره في مراسم تشييع الجثامين الطاهرة لشهداء هذا الحادث بصورة ملحمية ومنسجة شكلت درسا وعبرة لاعداء واصدقاء الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية سترد علي هذه الجرائم الوحشية ردا حازما ومدمرا.

ودعا آوائي المتشدقين الكاذبين بالدفاع عن حقوق الانسان الي التخلي عن دعمهم للارهابيين الذين يقيمون في بعض الدول الاوروبية وان يحيلوهم الي العدالة.

انتهي**2018 ** 1718

