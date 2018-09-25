تنمية التعاون الزراعي بين ايران وفرنسا

واضاف 'عباس كشاورز' اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مشترك في قزوين مع مديرعام الاتحاد الوطني للذرة الفرنسي ان تطوير التعاون لنقل المعرفه والتكنولوجيا في مجال انتاج المحاصيل الزراعية مهما بالنسبة للمستثمرين في البلدين .

واعتبر التعاون بين ايران وفرنسا في المجال الزراعي وخاصة البذور و تربية المواشي والدواجن بانه يتمتع باريخ طويل معلنا عن ايجاد شركة مشتركة للبذور بين العاملين في المجالات الزراعية بين البلدين .

من جانبه رحب مديرعام الاتحاد الوطني للذرة الفرنسي 'بيير بيجس' بتنمية التعاون الزراعي بين الشركات الفرنسية والايرانية وقال ان وفدا فرنسيا من العاملين في الحقل الزراعي سيزور الاسبوع القادم ايران لبحث سبل تنمية التعاون المشترك.

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