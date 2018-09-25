بطريرك موسكو وسائر روسيا يعزي بضحايا الهجوم الإرهابي في أهواز

موسكو/ 25 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - أدان بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل في بيان الهجوم الإرهابي في أهواز.

وجاء في رسالة بطريرك موسكو حسبما افاد الموقع الاعلامي بالسفارة الإيرانية في موسكو اليوم الثلاثاء: أتقدم بالتعازي بضحايا الهجوم الإرهابي علي العرض العسكري في أهواز جنوب إيران.
وأضاف في رسالته: لا يوجد مبرر للقيام بأعمال إرهابية شريرة، العالم المتحضر لن يذعن أبداً الي العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسة، ولهذا السبب لا يملك الإرهابيون أي مستقبل.
يذكر ان عناصر ارهابية من زمرة ارهابية انفصالية شنت يوم السبت 22 سبتمبر هجوما علي مراسم اقيمت في مدينة اهواز لمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس ذكري الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988).
واسفر الهجوم الارهابي عن استشهاد 24 شخصا وجرح نحو 60 اخرين من المواطنين والعسكريين الحاضرين والمشاركين في المراسم.
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بطريرك موسكو وسائر روسيا يعزي بضحايا الهجوم الإرهابي في أهواز

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