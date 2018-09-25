85% من معدات قوي الامن الداخلي يتم تصنيعها محليا

طهران/25 ايلول/سبتمبر/ارنا- قال المدير التنفيذي لشركة 'ناجي باس' التابعة لقوي الامن الداخلي ان 85% من معدات قوي الامن الداخلي يتم تصنيعها محليا .

واضاف 'علي رضا علي ابادي'ان هذه المعدات تتميز بجودة عالية تقنيا ومصنعة وفق احدث التكنولوجيا العالمية معلنا عن اقامة المعرض الدولي السابع عشر لمعدات ومستلزمات قوي الامن في طهران.
وفيما يتعلق بالمعرض قال علي ابادي انه سيتم اقامته في طهران من 1 الي 4 اكتوبر القادم بمشاركة شركات من الداخل والخارج والهدف منه هو التحديث والارتقاء بمعدات قوي الامن الداخلي نوعا وكما وكذلك عرض احدث التكنولوجيا في مجال التصنيع.
ويقام المعرض علي ارض مساحتها 18 الف مترمربع ويتم فيه عرض اكثر من 5000 منتج تسخدمه قوي الامن الداخلي.
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85% من معدات قوي الامن الداخلي يتم تصنيعها محليا

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