موسكو: نبذل كل الجهود للحفاظ علي 'النووي الإيراني' دون مشاركة واشنطن

طهران/25ايلول/سبتمبر/ارنا-أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه من الصعب إنقاذ خطة العمل المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني دون مشاركة الولايات المتحدة، مشيرة إلي أن ذلك ممكن.

وأكد مدير قسم منع الانتشار والرقابة علي التسليح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه من الصعب إنقاذ خطة العمل المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني دون مشاركة الولايات المتحدة، إلا أن ذلك ممكن.
وقال يرماكوف في حديث لوكالة 'سبوتنيك': 'نحن الآن نبذل كل الجهود الممكنة من أجل الحفاظ علي الاتفاقية دون مشاركة الولايات المتحدة، هل ذلك ممكن؟ بالطبع ممكن، وهل ذلك سهل؟ كلا.. صعب للغاية'.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، بسبب ما أسماه 'عدم التزام إيران ببنود الاتفاق'. كما أعلن إعادة العمل بنظام العقوبات الاقتصادية ضد طهران.
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