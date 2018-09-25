التوقيع مذكرة تفاهم بين ايران وفرنسا للتعاون التقني في مجال الاطارات

طهران/25 ايلول/سبتمبر/ارنا- تم التوقيع علي مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين اتحاد مصنعي الاطارات الفرنسي ومجموعة صناعية ايرانية في مجال نقل التقنيات والخبرات الاوروبية في مجال الاطارات الي ايران.

وافاد مراسل ارنا الاقتصادي ان المذكرة تم التوقيع عليها علي هامش المعرض الدولي الثاني عشر 'ايران بلاست' في طهران بين رئيس اتحاد مصنعي الاطارات في فرنسا 'دنيس رايان' والمدير التنفيذي لمجموعة بارز الصناعية 'برويز اخوان'.
وقال اخوان لمراسل ارنا ان المذكرة التي تم التوقيع عليها تتضمن سبعة بنود وتشمل تصاميم الاطارات و المواد المصنعة وارادة الانتاج ونوعية المواد الاولية والمعايير والقضايا الصحية والمراقبة او الصيانة والتخزين والادارة اللوجستية.
وبين اخوان ان مجموعته تضم اكبر مركز بحثي في غرب اسيا وان التوقيع علي مذكرة التفاهم في ظل ظروف الحظر يعتبر انتصارا لفريق البحوث عندنا معتبرا الاتحاد الفرنسي هو الاول اوروبيا حيث تتعامل معه كبريات الشركات ومنها ميشلن وكنديننتال.
وتشير التقارير الي ان ايران تستهلك سنويا 350 الف طن من الاطارات و ان الانتاج المحلي لها هو 250 الف طن حيث يتم توفير الباقي من الصين والهند واندونيسيا وكوريا الجنوبية.
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التوقيع مذكرة تفاهم بين ايران وفرنسا للتعاون التقني في مجال الاطارات

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