لجنة الاربعين التنسيقية تعقد اجتماعها الثاني

وتراس الجانب العراقي في الاجتماع العميد 'محمد بدر'مساعد وزير الداخيلة العراقي فيما تراس الوفد الايراني العميد 'مصطفي مراديان' الملحق العسكري الايراني في بغداد و مشاركة الاجهزة الحكومية والوزرات المعنية بالزيارة وبحث المجتمعون المحاور الثلاثه وتم التنسيق بهذا الشأن.

وناقش الاجتماع كيفية التنفيذ الميداني لتقليل حوادث السير خلال الزيارة المليونية في اربعينية الامام الحسين عليه السلام من والي الحدود وكربلاء والنجف والبحث في الخبرات المكتسبة خلال الاعوام الماضية والاستفادة منها وسبل تطويرها.

وقال العميد محمد بدر ان جميع الزائرين هم اعزاونا ومحترمون بالنسبة لنا لذا يجب علينا بذل الكثير لتوفير امنهم وسلامتهم وفي هذا الصدد لن نسمح لاي قصور وسنواجهه بشدة.

وفيما يتعلق باجراءات دخول الادوية والمعدات الطبية الي العراق تقرر تشكيل لجنة فرعية الي جانب اللجنة الاصلية.

واعرب العميد بدر في بداية اللقاء عن احر تعازية لاسر شهداء الحادث الارهابي في اهواز متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبة ثمن العميد مراديان التعاون العراقي الجيد من مسؤليه واجهزته الحكومية في تيسير امور الزائرين وقال ان اعداء ايران والعراق يبذلون قصاري جهدهم لتخريب العلاقات بين البلدين وان احداث البصرة واهواز تصب في هذه الخانه.

ومع اقتراب موعد زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام فان الاجتماعات التنسيقية تزداد بين البلدين وتشمل جميع الجوانب الامنية والاقتصادية والنقل والاتصالات والمجالات الطبية كافة.

يذكر ان حوالي اربعة ملايين ايراني يزورون العراق بينما يزور مليونا عراقي ايران.

انتهي**م م** 1718

