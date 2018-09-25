رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية:

عقد اجتماع مشترك لرؤساء اللجان البرلمانية مع رئيس الجمهورية

طهران/25 ايلول/سبتمبر/ارنا- قال رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية 'محمد رضا بور ابراهيمي' انه سيعقد اجتماع مشترك لرؤساء اللجان البرلمانية مع رئيس الجمهورية ونائبة الاول والفريق الاقتصادي للحكومة .

واضاف ابراهيمي خلال اجتماع اليوم الثلاثاء لرؤساء اللجان البرلمانية انه قدم كل من رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية 'حشمت الله فلاحت بيشه' وكذلك رئيس لجنة المجالس البلدية والشؤون الداخلية لمجلس الشوري الاسلامي' جواد كوليوند' تقريرا الي اعضاء البرلمان عن الحادث الارهابي في اهواز.
وبين ابراهيمي انه جرت مداولات في شأن اتفاقية FATF بين رؤساء اللجان واضاف اقترح رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الجارجية ان يكون هناك اجتماع مشترك بين رؤساء اللجان التخصصية بمشاركة ممثلين عن مؤسسات الدولة كي يتم دراسة ابعاد الاتفاقية معلنا ان هذا الاجتماع سيعقد قريبا.
واضاف رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية ان الهدف من الاجتماع المشترك مع رئيس الجمهورية ونائبة الاول والفريق الاقتصادي للحكومة هو دراسة الاجراءات الحكومية في جميع القضايا ومنها المتعلقة بالعملة الصعبة معربا عن امله بان تقوم الحكومة والبنك المركزي باجراءات اكثر فاعلية في ظل الظروف الراهنة.
وصرح بور ابراهيمي: نحن نعتقد بان الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد ورغم القضايا الداخلية والخارجية، قابلة للادارة والتغلب عليها.
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عقد اجتماع مشترك لرؤساء اللجان البرلمانية مع رئيس الجمهورية

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