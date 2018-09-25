عمود من الدخان الكثيف يغطي مدن خوزستان

واضاف احمد رضا لاهيجان زاده اليوم الثلاثاء في حديث لمراسل ارنا، ان الحريق اندلع في الجانب العراقي من هور العظيم و امتد الي مدينة اهواز منذ الساعة الواحدة من فجر اليوم و ادي الي تلوث الجو في محيط المدينة.

واوضح ان الرياح التي تهب من الغرب الي الشرق ادت الي نقل الدخال الي مختلف المدن التابعة لمحافظة خوزستان.

يذكر بأنّ هور العظيم هو آخر هور متبق من مستنقع بين النهرين الواقع جنوب غرب ايران في محافظة خوزستان، يقع ثلث من هور العظيم في ايران وثلثيه علي الأراضي العراقية ولم تتدفق هذا العام أية مياه من نهر 'كرخة' داخل هذا الهور المشتعل.

هذا وقد التهمت النيران مايزيد عن الفي هكتار من هور العظيم الواقع في الاراضي الايرانية.

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