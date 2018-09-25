وفد تجاري عراقي في ايران

بغداد/25ايلول/سبتمبر/ارنا- توجه اكبر وفد تجاري عراقي من القطاع الخاص أمس الاثنين الي ايران لمناقشة اليات توثيق التعاون مع القطاع الخاص الايراني.

واعلن المستشار التجاري الايراني في العراق ' ناصر بهزاد' في حديث لمراسل ارنا، ان الوفد العراقي يترأسه المدير العام للغرف التجارية في العراق 'جعفر الحمداني' و يضم 22 شخصا بمن فيهم رؤساء الغرف التجارية في العراق وعدد من كبار رجال الاعمال العراقيين الناشطين في قطاع البلاستيك واجهزة الكهرباء والزراعة والتجارة والعقارات.
واضاف بهزاد ان الوفد العراقي سيكون في ايران لثلاثة ايام و يزور ايضا مدينة مشهد في اطار التنسيق بين الغرفة التجارية الايرانية- العراقية و تستضيفه غرفة التجارة و الصناعة و المناجم و الزراعة الايرانية.
وتهدف الزيارة الي الاجتماع مع مسوولي القطاع الخاص وكبار المسؤولين الاقتصاديين في ايران للتباحث حول تعزيز التعاون التجاري والتوصل الي اليات مشتركة في هذا المجال.
واكد بهزاد ان القطاع الخاص لدي ايران والعراق عاقد العزم علي تسهيل التعاون المشترك وفسح المجال امام استثمار رجال الاعمال الايرانيين في العراق .
يذكر ان قيمة التبادل التجاري بين ايران و العراق تجاوزت 13مليارا و 210 ملايين دولار في العام الايراني الماضي (انتهي في 20 مارس 2018).
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اقتصاد

ايران و العراق

القطاع الخاص

تعزيز التعاون

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وفد تجاري عراقي في ايران

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