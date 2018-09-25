افتتاح معرض الصناعات الدفاعية الدولي في باكو

باكو / 25 ايلو ل / سبتمبر / ارنا - افتتح معرض الصناعات الدفاعية الدولي في دورته الثالثة اليوم الثلاثاء في باكو بمشاركة 28 دولة بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتعرض 200 شركة دولية طاقاتها الدفاعية بما فيها المعدات العسكرية في القطاعات البحربة والبرية والجوية في المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة ايام.
انتهي ** 1837



برچسب ها

اقتصاد

معرض الصناعات الدفاعية الدولي

باكو

ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية الدولي في باكو

معظم المشاهدات

قائد الثورة: سنلقن الضالعین فی حادث اهواز الارهابی درسا مریرا

قائد الثورة: سنلقن الضالعین فی حادث اهواز الارهابی درسا مریرا

الامن الایرانی یعلن الكشف عن هویة الارهابیین الخمسة منفذی اعتداء اهواز

مؤكدا اعتقال 22 من الضالعین فی الحادث الارهابی..

الامن الایرانی یعلن الكشف عن هویة الارهابیین الخمسة منفذی اعتداء اهواز

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

الرئیس روحانی: لا برنامج لی للقاء ترامب

فی حوار مع 'ان بی سی'

الرئیس روحانی: لا برنامج لی للقاء ترامب

انفصال خوزستان عن ايران حلم لا يمكن تحققه

رضائي:

انفصال خوزستان عن ايران حلم لا يمكن تحققه

أحدث الأخبار

عقد اجتماع مشترك لرؤساء اللجان البرلمانية مع رئيس الجمهورية

رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية:

عقد اجتماع مشترك لرؤساء اللجان البرلمانية مع رئيس الجمهورية

عمود من الدخان الكثيف يغطي مدن خوزستان

عمود من الدخان الكثيف يغطي مدن خوزستان

«حب ايران يجمعنا» رسالة الوحدة الوطنية الايرانية

الموجة الايرانية في الأجواء الافتراضية:

«حب ايران يجمعنا» رسالة الوحدة الوطنية الايرانية

وفد تجاري عراقي في ايران

وفد تجاري عراقي في ايران

الدفاع المقدس يمثل اليوم عنصر قوة للثورة الإسلامية والشعب الإيراني

الحرس الثوري:

الدفاع المقدس يمثل اليوم عنصر قوة للثورة الإسلامية والشعب الإيراني

موضوعات مرتبط