افتتاح معرض الصناعات الدفاعية الدولي في باكو

باكو / 25 ايلو ل / سبتمبر / ارنا - افتتح معرض الصناعات الدفاعية الدولي في دورته الثالثة اليوم الثلاثاء في باكو بمشاركة 28 دولة بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وتعرض 200 شركة دولية طاقاتها الدفاعية بما فيها المعدات العسكرية في القطاعات البحربة والبرية والجوية في المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة ايام. انتهي ** 1837
اقتصاد
معرض الصناعات الدفاعية الدولي
باكو
ايران
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