الإكوادور تعزي بضحايا الهجمات الارهابية

مدريد/ 25 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - ادانت وزارة خارجية الإكوادور في بيان الهجمات الارهابية في اهواز يوم السبت وأعربت عن تعاطفها مع الحكومة والشعب الايرانيين.

وجاء في البيان اليوم الثلاثاء أن الإكوادور حكومة وشعبا تدين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الذي خلف عشرات الضحايا ، واذ تعبر عن تعاطفها مع ذوي ضحايا هذا الهجوم الإرهابي، تتمني الشفاء العاجل للجرحي.
واضاف البيان إن وزارة الخارجية في الإكوادور، وفقا لسياستها الخارجية، ترفض أي أعمال إرهابية وتدعو المجتمع الدولي إلي اتخاذ إجراءات للقضاء علي هذه الظاهرة المقيتة واسباب تشكلها.
يذكر ان عناصر ارهابية من زمرة ارهابية انفصالية شنت يوم السبت 22 سبتمبر هجوما علي مراسم اقيمت في مدينة اهواز لمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس ذكري الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988).
واسفر الهجوم الارهابي عن استشهاد 24 شخصا وجرح نحو 60 اخرين من المواطنين والعسكريين الحاضرين والمشاركين في المراسم.
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الإكوادور تعزي بضحايا الهجمات الارهابية

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