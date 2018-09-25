رئيس الجمهوريه يستقبل رئيس اللجنة الاولمبية الدولية

طهران/25ايلول/سبتمبر/إرنا – أكّد رئيس الجمهورية حسن روحاني علي ضرورة تنمية العلاقات بين اللجنه الوطنيه الاولمبية الايرانية واللجنه الاولمبية الدوليه وذلك خلال استقباله رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه توماس باخ.

وقال الرئيس روحاني خلال إستقباله رئيس اللجنة الاولمبية الدولية «توماس باخ» علي هامش زيارته لنيويورك للمشاركة في الجمعية العمومية للاُمم المتحدة بأنّ الرياضة ذات أهمية قصوي بالنسبة لنا ولجميع الشعوب لافتاً الي التنمية التي شهدها القطاع الرياضي في ايران علي المستويَين الشعبي والبطولي خلال السنوات الأخيرة.
وأعرب روحاني عن ارتياحه للعلاقات الطيبة والتعاون المجدي بين اللجنة الوطنيه الاولمبية الايرانية واللجنه الاولمبيه الدولية ومشيراً الي إهتمام ودعم الحكومة الايرانيه للقطاع الرياضي وبلرياضيين رغم إستقلال عمل الإتحادات الرياضية عن الحكومة.
كما أعرب الرئيس روحاني عن أهمية خلق فرص متكافئه للرجل والمرأة في ممارسة النشاطات الإجتماعية ومنها النشاط الرياضي في البلاد منوهاً الي المشاركة النسوية الفاعلة في ايران في شتي المجالات ومنها توليها المناصب السياسية والإدارية العليا.
وقدّم خلال اللقاء توماس باخ التعازي للرئيس روحاني بمناسبة استشهاد عدد من المواطنين الايرانيين في حادث مدينة أهواز الإرهابي معرباً عن تعاطفه مع الشعب الايراني.
وقال باخ: إنّ الرياضة في ايران شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً باهراً ولافتاً للانتباه وقد وفرت ايران فرص كبري للمرأة الإيرانية للمشاركة في شتي المنافسات الرياضية.
وأشاد باخ برفع العلم الايراني علي يد رياضية تقدّمت الوفد الايراني المشارك في الالعاب الآسيوية داعياً الي تطوير العلاقات والتعاون بين اللجنتين الاولمبية الايرانية والدولية.
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رئيس الجمهوريه يستقبل رئيس اللجنة الاولمبية الدولية

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