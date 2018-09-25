تصدير 501 طن من الروبيان الي الخارج

جابهار/25 ايلول/سبتمبر/ارنا- قال مدير الثروة السمكية في مدينة جابهار التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) انه تم هذا العام انتاج 1600 طن من الروبيان في مستزرعات المدينة وتم تصدير 501 طن منها الي الخارج.

واضاف 'اوليا ميرلاشاري' اليوم الثلاثاء لمراسل ارنا ان الروبيان الذي يتم انتاجه في جابهار هو من النوعيه الجيده المسمي 'وانامي الابيض' حيث انتجت المدينة هذا العام 1600 طن وتم تصدير 501 منه الي تايلاند وهونغ كونغ والدول المطلة علي الخليج الفارسي خاصة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
وبين لاشاري ان سعر الروبيان المنتج في جابهار يتم تداوله في الاسواق العالمية بسعر 5 دولارات للكيلوغرام الواحد.
واشار مدير الثروة السمكية في جابهار الي انه تم العام الماضي انتاج 1025 طنا من الروبيان في مستزرعات المدينة اذ تم تصدير 320 طنا منه ويتوقع ان يتضاعف العدد هذا العام.
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تصدير 501 طن من الروبيان الي الخارج

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