منظمة اكو افضل خيار للتعاون الاقليمي

وخلال الاجتماع السنوي للجنة وزراء خارجية منظمة اكو الذي اقيم امس علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، أكد دهقاني علي اهمية اكو من الناحية الاستراتيجية داعيا الي تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والبيئي بين اعضاء المنظمة.

وشدد علي ان اكو ساهمت في ارساء الامن و الاستقرار في المنطقة و لازالت تعد افضل خيار للتعاون متعدد الاطراف بين دول المنطقة.

واضاف ان مكافحة التحديات البيئية و تعزيز التعاون التجاري بين اعضاء اكو الي جانب توطيد العلاقات بينهم في مجال النقل البري والطاقة يأتي كله في سلم اولويات برامج اكو.

ودعا الي تقييم اطر التعاون الاقليمي بين اعضاء اكو بشكل مستمر لتستفيد المنطقة من مزايا هذه المنظمة.

وفي جانب اخر من تصريحاته اكد اننا نعقد امالا كبيرة علي أن تحقق التعديلات الجارية في اكو النتائج المرجوة لدول المنطقة.

يذكر ان منظمة التعاون الاقتصادي (اكو) تعتبر ثاني اكبر منظمة للتعاون الاقليمي في العالم من ناحية المساحة وعدد السكان , وتأسست عام 1964 من قبل ايران وباكستان وتركيا وتوجد أمانتها وقسمها الثقافي في طهران بينما يوجد المكتب الاقتصادي في تركيا، أمـّا المكتب العلمي فيوجد في باكستان.

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