بكين مستمرة في علاقاتها مع طهران

وافاد المركز الاعلامي الدبلوماسي لوزارة الخارجية انه خلال لقاء وزير خارجية الصين 'وانغ يي' بوزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية 'محمد جواد ظريف ' علي هامش اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك بحث الطرفان العلاقات الثانية خاصة في المجال الاقتصادي وكذلك القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي.

واكد الوزير الصيني رفض بلاده للضغوط الامريكية والتزام بكين بصيانة الاتفاق النووي واضاف ان الصين ستستمر بعلاقاتها الطبيعية مع ايران .

واعرب وانغ يي في بداية اللقاء عن تعازيه للضحايا الذين سقطوا خلال الحادث الارهابي في اهواز .

يذكر ان وزير الخارجية الايراني يرافق رئيس الجمهورية للمشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

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