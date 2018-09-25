وزير خارجية الصين خلال لقائه ظريف:

بكين مستمرة في علاقاتها مع طهران

طهران/25 ايلول/سبتمبر/ارنا- اكد وزير خارجية الصين 'وانغ يي' خلال لقائه نظيره الايراني 'محمد جواد ظريف' مساء الاثنين علي التزام بلاده بصيانة الاتفاق النووي وقال : ان بكين مستمرة في علاقاتها مع طهران.

وافاد المركز الاعلامي الدبلوماسي لوزارة الخارجية انه خلال لقاء وزير خارجية الصين 'وانغ يي' بوزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية 'محمد جواد ظريف ' علي هامش اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك بحث الطرفان العلاقات الثانية خاصة في المجال الاقتصادي وكذلك القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي.
واكد الوزير الصيني رفض بلاده للضغوط الامريكية والتزام بكين بصيانة الاتفاق النووي واضاف ان الصين ستستمر بعلاقاتها الطبيعية مع ايران .
واعرب وانغ يي في بداية اللقاء عن تعازيه للضحايا الذين سقطوا خلال الحادث الارهابي في اهواز .
يذكر ان وزير الخارجية الايراني يرافق رئيس الجمهورية للمشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.
انتهي**م م** 1837



برچسب ها

سياسي

وزير خارجية الصين

ظريف

طهران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

بكين مستمرة في علاقاتها مع طهران

معظم المشاهدات

قائد الثورة: سنلقن الضالعین فی حادث اهواز الارهابی درسا مریرا

قائد الثورة: سنلقن الضالعین فی حادث اهواز الارهابی درسا مریرا

الامن الایرانی یعلن الكشف عن هویة الارهابیین الخمسة منفذی اعتداء اهواز

مؤكدا اعتقال 22 من الضالعین فی الحادث الارهابی..

الامن الایرانی یعلن الكشف عن هویة الارهابیین الخمسة منفذی اعتداء اهواز

انفصال خوزستان عن ايران حلم لا يمكن تحققه

رضائي:

انفصال خوزستان عن ايران حلم لا يمكن تحققه

بدء مراسم تشييع جثامين ضحايا الحادث الإرهابي في أهواز

بمشاركة مسؤولي البلاد

بدء مراسم تشييع جثامين ضحايا الحادث الإرهابي في أهواز

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

أحدث الأخبار

تصدير 501 طن من الروبيان الي الخارج

تصدير 501 طن من الروبيان الي الخارج

كاتب قطري لا يستبعد ضلوع الإمارات في العمل الإرهابي في اهواز

كاتب قطري لا يستبعد ضلوع الإمارات في العمل الإرهابي في اهواز

سنغافورة تستنكر الهجوم الارهابي في اهواز

سنغافورة تستنكر الهجوم الارهابي في اهواز

منظمة اكو افضل خيار للتعاون الاقليمي

مساعد وزير الخارجية:

منظمة اكو افضل خيار للتعاون الاقليمي

بكين مستمرة في علاقاتها مع طهران

وزير خارجية الصين خلال لقائه ظريف:

بكين مستمرة في علاقاتها مع طهران

موضوعات مرتبط