روحاني يرحب باستثمارات الشركات التركية في ايران

وخلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في نيويورك مساء الاثنين، تباحث الجانبان حول اهم القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

واكد الرئيسان روحاني واردوغان بانه لا يوجد هنالك اي عائق امام تطوير وتعميق التعاون بين البلدين وسيبذلان كل جهودهما للمزيد من تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة الشعبين.

واكد الرئيس روحاني علي ضرورة الاسراع بمسيرة تنفيذ الاتفاقيات الواسعة الموقعة بين البلدين وقال، ان ايران ترحب بحضور ومشاركة المستثمرين والشركات التركية لتنفيذ المشاريع في الجمهورية الاسلامية.

وثمن موقف تركيا بمواساتها لايران باستشهاد عدد من المواطنين في الهجوم الارهابي الذي وقع السبت في مدينة اهواز واضاف، لقد كنا الي جانب بعضنا بعضا في الايام الصعبة علي الدوام وان مثل هذه الاحداث تقول لنا بانه علينا بذل جهود اكبر في مكافحة الارهاب.

واكد كذلك الاهمية الفائقة للتعاون بين ايران وروسيا وتركيا في القضية السورية واضاف، اننا علي استعداد كامل في الشان السوري للمساعدة في اطار المسار الثلاثي بتعاون تركيا لحل القضية السورية خاصة ادلب.

من جانبه اعرب الرئيس التركي عن اسفه العميق لاستشهاد عدد من المواطنين الايرانيين في حادثة اهواز الارهابية واضاف، اننا الان لا نواجه ظاهرة ارهاب بل حكومات ارهابية.

كما دعا اردوغان لتقوية التعاون بين طهران وانقرة واضاف، سنضع ايدينا بايدي البعض ونقف الي جانب بعضا البعض لمواجهة الحظر.

واكد كذلك علي تعزيز مسيرة التعاون بين البلدين في الشان السوري.

انتهي ** 2342

