مجلس الامن الدولي يدين بشدة حادثة اهواز الارهابية

وصرح البيان بان اعضاء مجلس الامن الدولي يتقدمون باخلص مشاعر المواساة والتعاطف لاسر الضحايا ولحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية، متمنين الشفاء العاجل والكامل للجرحي.

وأعاد أعضاء مجلس الأمن تأكيدهم ان الإرهاب هو أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

وحث أعضاء مجلس الأمن علي ضرورة تقديم مرتكبي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المستهجنة الي العدالة، كما حثوا جميع الحكومات علي ضرورة الالتزام بواجباتها تجاه الارهاب بموجب القانون الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن.

يذكر ان خلية ارهابية مؤلفة من 5 عناصر هاجموا بزي عسكري العرض العسكري الذي اقيم في اهواز صباح السبت لمناسبة اسبوع الدفاع المقدس (1980-1988) ما ادي الي استشهاد 25 شخصا وجرح 69 اخرين من المدنيين الحاضرين ومنهم اطفال ونساء ومن العسكريين المشاركين في العرض.

انتهي ** 2342

