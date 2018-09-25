اظريف وموغريني يصدران اول بيان مشترك بعد الاتفاق النووي

وصدر البيان بعد الاجتماع المشترك الذي في نيويورك بين وزراء خارجية ايران والدول الاعضاء في مجموعة '4+1' ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي.

وجاء في جانب من البيان ان مندوبي الدول الاعضاء بحثوا في الاجتماع المسارات القادمة لضمان التنفيذ الكامل والمؤثر للاتفاق النووي في جميع ابعاده، كما تدارسوا السبل العملية لمعالجة القضايا الناجمة عن خروج الولايات المتحدة احادي الجانب من الاتفاق واعادتها الحظر الذي رفع وفقا للاتفاق وملحقه الثاني، وهو الامر الذي بعث علي الاسف العميق.

واكد الاعضاء مجددا التزامهم بالتنفيذ الكامل والمؤثر للاتفاق في منتهي حسن النية وفي اجواء بناءة واوضحوا بان الاتفاق يعد عنصرا اساسيا في الهيكلية العالمية لعدم الانتشار النووي ومنجزا مهما في مجال الديلوماسية متعددة الاطراف والذي حظي بتاييد مجلس الامن الدولي بالاجماع وفق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

واشار الاعضاء الي التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل ايران وفق التقارير الـ 12 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية واكدوا علي مواصلة هذا المسار واعلنوا دعمهم لمشروع تحديث مفاعل اراك البحثي كجزء من الاتفاق النووي ومشروع تبديل مؤسسات فردو الي مركز نووي فيزيائي وتكنولوجي، واعلنوا دعمهم كذلك للمشاريع التي تاتي في اطار التعاون النووي السلمي وفق الملحق الثالث من الاتفاق النووي.

واعتبر الاعضاء الي جانب تنفيذ التعهدات النووية من جانب ايران، ازالة الحظر ومنه تمتع ايران بالمزايا الاقتصادية الحاصلة من الاتفاق، امرا حيويا.

كما اعلن الاعضاء دعمهم لحرية الناشطين الاقتصاديين في مزالة الانشطة والاعمال المشروعة مع ايران وفقا للقرار الاممي 2231.

واكدوا علي دعم الجهود المبذولة لحفظ وتقوية العلاقات الاقتصادية وحشد المصادر من قبل الاعضاء ومن ضمنه مع دول اخري راغبة بدعم الاتفاق النووي والمتابعة المؤثرة لتطبيع العلاقات التجارية مع ايران.

ورحب المشاركون في الاجتماع بتحديث 'قانون الحجب' الصادر عن الاتحاد الاوروبي ومنح التراخيص لبنك الاستثمارات الاوروبي لتعتبر ايران حائزة علي شروط الحصول علي القروض الخارجية.

واكدوا مواصلة التزامهم بالاهداف الواردة في البيان الوزاري للاجتماع المشترك الذي عقد قبل اشهر خاصة الاجراءات المحددة والمؤثرة لضمان قنوات الدفع مع ايران واستمرار صادرات النفط والمكثفات الغازية والمشتقات النفطية والبتروكيمياوية .

ووافق الاعضاء علي مواصلة العمل علي خلق آلية خاصة للحفاظ علي التجارة مع إيران بما في ذلك في مجال النفط بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي أبرم عام 2015.

ورحب المشاركون بالمقترحات العملية للحفاظ علي قنوات الدفع وتطويرها، ولا سيما المبادرة لتدشين آلية خاصة لتسهيل الدفع فيما يتعلق بصادرات إيران بما في ذلك النفط.

انتهي ** 2342

