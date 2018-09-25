الرئیس روحانی: نامل بان نقضی علي الارهاب فی المنطقة

وخلال اللقاء الذی جري علي هامش الاجتماع الـ 73 للجمعیة العامة للامم المتحدة فی نیویورك، الیوم الاثنین، شكر الرئیس روحانی تعاطف ومواساة كابول مع طهران ازاء الحادث الارهابی الذی وقع فی مدینة اهواز السبت.

واشار الي ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وافغانستان وقفتا الي جانب بعضهما بعضا علي الدوام فی الایام الصعبة، موجها الشكر والتقدیر للرئیس عبدالله لبرقیة التعزیة التی بعثها بالمناسبة.

واضاف، اننا نشعر بالحزن دوما للمصائب التی یعانی منها الشعب الافغانی دوما علي ید الارهابیین ونامل بان نتمكن یوما من القضاء علي الارهاب فی المنطقة.

وقبل هذا اللقاء كان الرئیس روحانی قد التقي ایضا الرئیس البولیفی ومدیر صندوق النقد الدولی والرئیس الكوبی وعددا من مدراء وسائل الاعلام الامیركیة ورئیس اللجنة الاولمبیة الدولیة.

كما القي الرئیس روحانی كلمة فی جلسة عقدت تكریما لذكري الزعیم الجنوب افریقی الراحل نیلسون ماندیلا.

انتهي ** 2342

