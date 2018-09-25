مؤكدا اعتقال 22 من الضالعین فی الحادث الارهابی..

الامن الایرانی یعلن الكشف عن هویة الارهابیین الخمسة منفذی اعتداء اهواز

طهران / 24 ایلول / سبتمبر /ارنا-
اعلنت وزارة الامن الایرانیة الكشف عن هویة عناصر الخلیة الارهابیة الخمسة الذین نفذوا الاعتداء الارهابی علي العرض العسكری فی مدینة اهواز السبت، مؤكدا اعتقال 22 من الضالعین فی ارتكاب هذا العمل الارهابی.

وجاء فی بیان اصدرته وزارة الامن الایرانیة مساء الاثنین حول تفاصیل الحادث الارهابی، اننا نعلن للشعب الایرانی الابی انه اثر الاجراءات الاستخباریة التی بدات منذ الدقائق الاولي للحادث الارهابی یوم السبت (22 ایلول / سبتمبر) فی اهواز، فقد تم تحدید هویة عناصر الخلیة الارهابیة الخمسة المرتبطة بالجماعات الارهابیة التكفیریة والمدعومة من الدول العربیة الرجعیة وجري الكشف عن وكر الخلیة الارهابیة وتم اعتقال 22 من العناصر الداعمة والضالعة فی الحادث المذكور.
واضاف، انه تم فی هذا الاطار تحدید الحماة والموجهین الاجانب لهذا العمل الارهابی حیث سیتم الاعلان تباعا عن المزید من المعلومات فی هذا الاطار.
وتابع البیان، انه تم ضبط متفجرات ومعدات عسكریة واجهزة اتصال من وكر هذه الخلیة الارهابیة.
واعربت وزارة الامن الایرانیة عن تعازیها لعوائل الشهداء ومواساتها مع الشعب الایرانی الثوری وخاصة اهالی خوزستان المنجبین للشهداء والذین قاموا بالدفاع عن كیان الثورة والجمهوریة الاسلامیة الایرانیة واستقلال ووحدة اراضی البلاد خلال سنوات الدفاع المقدس، وقدموا اكثر من 16 ألف شهید فی هذا الطریق.
واكدت وزارة الامن انها الي جانب الحرس الثوری والجیش الایرانی وقوي الامن الداخلی والسلطة القضائیة باطاعتها لتوجیهات القائد العام للقوات المسلحة، تعاهد الشعب الایرانی الابی بانها سترصد وتعاقب الجماعات الارهابیة والعناصر المرتبطة بها فی ای مكان فی المنطقة والعالم.
یذكر ان خلیة ارهابیة مؤلفة من 5 عناصر هاجموا بزی عسكری العرض العسكری الذی اقیم فی اهواز صباح السبت لمناسبة اسبوع الدفاع المقدس (1980-1988) ما ادي الي استشهاد 25 شخصا وجرح 69 اخرین من المدنیین الحاضرین ومنهم اطفال ونساء ومن العسكریین المشاركین فی العرض.
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