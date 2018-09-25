ايران ترفع شكوي رسمية ضد `ايران انترناشينال` الي اوفكوم

وفي تغريدة له علي تويتر قال السفير حميد بعيدي نجاد انه 'طلبنا من الحكومة البريطانية ان تقوم بتحديد هوية اعضاء هذه الزمرة الارهابية وحظر نشاطاتهم وطردهم من بريطانيا'.

وكان قد وصف في وقت سابق ما قامت به قناة 'ايران انترناشينال ' بالدعم السافر للارهاب مؤكدا ان هذه القناة وفي خطوة مخزية اقدمت علي بث مقابلة مع الناطق الرسمي لهذه الزمرة الارهابية التي اراقت دماء الكثير من الابرياء.

وكان عناصر من زمرة 'الاحوازية' الارهابية قد هاجموا يوم السبت الماضي استعراضا عسكريا للقوات المسلحة في مدينة اهواز في جنوب غرب البلاد مما اسفر عن استشهاد اكثر من 20 شخصا واصابة العشرات.

انتهي**س.ر

