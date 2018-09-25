عون للفيغارو: حزب الله يدافع عن لبنان امام الارهابيين

حديث رئيس الجمهورية اللبناني جاء في خلال مقابلة اجرتها معه صحيفة 'لو فيغارو' الفرنسية، نشِرت اليوم في نسختها الورقية وعلي موقعها الالكتروني.

وردا علي سؤال حول امتلاك حزب الله 'حق الفيتو' علي كل القرارات الاستراتيجية، قال الرئيس عون: 'لا. ففي لبنان النظام توافقي، وابداء الرأي لا يعني استخدام حق فيتو'، مضيفا 'ان الحكومة الموجودة حاليا تقوم بتصريف الاعمال.'

وردا علي سؤال حول ما اذا كان 'لبنان هو رهينة حزب الله'، قال رئيس الجمهورية: 'ان الضغوط الدولية ضد حزب الله ليست جديدة، وهي ترتفع. وبعض الاطراف يفتش عن تصفية حساباته السياسية معه بعدما فشل في تصفية حساباته العسكرية مع الحزب لأنه هزم اسرائيل في العام 1993، ومن ثم في العام 1996، وبصورة خاصة في العام 2006. ان القاعدة الشعبية لحزب الله تشكّل اكثر من ثلث الشعب اللبناني. وللأسف فإن بعض الرأي العام الاجنبي مصّمم علي جعله عدوا.'

وسئل الرئيس عون عمّا اذا كان الجنوب اللبناني يمكن ان يُستخدَم في المواجهة بين ايران واسرائيل، فقال: 'لا'.

وسئل ايضا: هل انتم متأكدون من ان حزب الله سيوافقكم هذا الرأي ويسير فيه كونكم القائد الاعلي للقوي المسلحة؟ فرد بالقول: 'بالطبع. اذا لم يتعرّض لبنان لأي اعتداء اسرائيلي، فما من طلقة واحدة ستُطلق من الاراضي اللبنانية. ولكن اذا ما حصل اي اعتداء ضد لبنان، فله الحق في الدفاع عن النفس.'

و اضاف عون: الحزب لا يلعب اي دور عسكري في الداخل اللبناني ولا يقوم بأي عمل علي الحدود مع اسرائيل. لقد بات وضع الحزب مرتبطا بمسألة الشرق الاوسط وبحلّ النزاع في سوريا.'

واشار الرئيس عون في معرض ردّه علي سؤال حول طبيعة العلاقات بين لبنان وسوريا حاليا 'بأن لبنان يرفض التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، ونحن نعتمد سياسة النأي بالنفس تجاه النزاعات التي تهز المنطقة وتحديدا النزاع في سوريا. وسفارتنا في سوريا كما السفارة السورية في لبنان لا تزالان مفتوحتان.'

وعمّا اذا كان الرئيس السوري سيستعيد ادلب، اشار الرئيس عون الي ان ادلب هي جزء من سوريا.'

واشار رئيس الجمهورية، في معرض رده علي سؤال حول التهديد الذي يطاول مسيحييّ الشرق نتيجة الحرب في سوريا، الي 'انه حيثما تم زرع الارهابيين في سوريا والعراق تمت شبه تصفية لمسيحيي الشرق. بذلك كان المسيحيون شهودا وضحايا لموجة من البربرية تذكّر بحقب التاريخ القديم.'

و اكد عون انّه وضع في اولي اولوياته، منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، تأمين سلامة المواطنين اللبنانيين واستعادة هيبة الدولة. وقال: 'لقد عملت علي اعادة تنظيم الجيش وتمت تسمية قيادة جديدة له، نفذت عملية عسكرية ضد التنظيمات الارهابية التي تمركزت في جبالنا الشرقية. وقد اتت بثمارها، حيث تم انقاذ البلاد من ارهابيي داعش والنصرة الذين تسللوا اليها من سوريا. كما قمنا بتفكيك الخلايا النائمة واوقفنا العصابات. وبات الامن مؤمنا. وهذا ما تشهد عليه استعادة السياحة لحيويتها'.

و اضاف: 'اما في الاقتصاد، فإن مراسيم مناقصات النفط والغاز التي كانت مجمّدة في السابق، قد تم التوقيع عليها. وأطلِقت المناقصات، وتم توقيع العقود الخاصّة بها. كما ان مكافحة الفساد تسير بشكل مطّرد، وانا لن اسمح بأي انتهاك في هذا الاطار فالقضاء هو من ستكون له الكلمة الفصل فيها.' واشار رئيس الجمهورية الي حصول تغيير حقيقي، تحديدا من خلال اعتماد قانون انتخابي جديد عوض القانون الذي كان معتمدا منذ العام 1926 والذي كان يجب تغييره. وقال: 'لقد اعتمدنا النظام النسبي الذي يتيح تمثيلا اكتر عدالة للشعب اللبناني.'

انتهي**2054**س.ر

