مسؤول مطلع: منفذو الحادث الارهابي كانوا خمسة وليس اربعة

اهواز/ 24 ايلول/ سبتمير- قال مصدر مطلع ان الارهابيين الذين نفذوا الهجوم علي العرض العسكري للقوات المسلحة في اهواز كانوا خمسة وليس اربعة كما تم تداوله.

واضاف هذا المسؤول الذي طلب عدم الافصاح عن اسمه لمراسل ارنا ان جثة احد الارهابيين وضعت مع شهداء الحادث الارهابي عن طريق الخطأ وتم لاحقا تحديد هويته .
واوضح 'مع تحديد هوية هذا الارهابي فان عدد شهداء الحادث يبلغ 24 شهيدا '.
انتهي**س.ر



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مسؤول مطلع: منفذو الحادث الارهابي كانوا خمسة وليس اربعة

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